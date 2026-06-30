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    2G ENERGY: Quartalsrekord beim Auftragseingang – Rekordhöhe erreicht

    Rekordaufträge, starkes Wachstum und ambitionierte Ziele: 2G stellt die Weichen für profitables Wachstum bis 2027 – trotz temporärer Bremsspuren im laufenden Geschäft.

    2G ENERGY: Quartalsrekord beim Auftragseingang – Rekordhöhe erreicht
    Foto: adobe.stock.com
    • 2G verbuchte im ablaufenden 2. Quartal den bislang höchsten Auftragseingang der Unternehmensgeschichte; der Auftragseingang in H1 liegt bei über 400 Mio. Euro, darunter ein US‑Rechenzentrumauftrag >100 Mio. Euro und weitere Rechenzentrumsaufträge im dreistelligen Millionenbereich
    • Geschäftsjahr 2025: Gesamtleistung 409,2 Mio. Euro (+12,1% vs. Vj.), Umsatzerlöse 398,4 Mio. Euro; EBIT 26,3 Mio. Euro und EBIT‑Marge 6,6% (Vj. 8,9%)
    • ERP‑Einführung verursachte einmalige Kosten und bremste kurzfristig das Service‑Umsatzwachstum; Q1 2026: Umsatz 54,2 Mio. Euro (Vj. 69,9 Mio. Euro) und negative EBIT‑Marge von -7,6%
    • Prognosen bestätigt: 2026 Umsatzziel 490 Mio. Euro mit EBIT‑Mar­ge 9,5–10,5%; 2027 Prognose 570–620 Mio. Euro mit EBIT‑Mar­ge >11%; Vorstand erwartet für 2026 eine book‑to‑bill‑Ratio von ≥2,5
    • Starke Nachfrage weltweit: zusätzlich zu US‑Rechenzentren deutlicher Nachfrageanstieg in Deutschland (insb. Biogas‑Flexibilisierung) und neue Großaufträge z. B. aus der Bergbauindustrie; Aufbau von Vertriebs‑/Abwicklungsteams für Datacenter und Wärmepumpen
    • Produktions‑ und Lieferkapazitäten werden ausgebaut (neue Produktionshalle seit März); Ziel für 2026: Auslieferung von Maschinen +25–30%; Service‑Segment soll 2026 wieder mit ~10% plus Inflation wachsen, gestützt durch kleinere Akquisitionen

    Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung, bei 2G ENERGY ist am 19.08.2026.

    Der Kurs von 2G ENERGY lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 68,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,18 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 68,15EUR das entspricht einem Minus von -0,73 % seit der Veröffentlichung.


    2G ENERGY

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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