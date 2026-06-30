Tenstorrent stellt neue Leistungsrekorde auf, bringt TT-Ascalon S auf den Markt und expandiert in ganz Japan

Auf der TT-Deploy JP stellte Tenstorrent neue Rekorde bei Sprach- und Videomodellen auf, stellte die TT-Ascalon S RISC-V-CPU-IP für agentische KI vor und integrierte seine Tenstorrent Galaxy-Supercluster – ein Allzwecksystem, das neben GPUs eingesetzt oder eigenständig betrieben werden kann – in die souveräne heterogene Inferenzplattform von ai&.

Tenstorrent, das KI-Computing-Unternehmen unter der Leitung von CEO Jim Keller, stellte heute auf der TT-Deploy JP neue Leistungsrekorde in den Bereichen Sprache und Video auf, brachte die TT-Ascalon S RISC-V-CPU-IP für agentische KI auf den Markt und stellte seine bislang größte Bereitstellung vor: eine universell einsetzbare, heterogene KI-Lösung in Japan. All dies basiert auf derselben Grundlage: einer einzigen Architektur, die wichtige KI-Workloads schneller als GPUs ausführt und über Standard-Ethernet von einem lizenzierbaren Kern bis hin zu einem Tenstorrent Galaxy-Supercluster skaliert werden kann.

Das macht die „Networked AI“-Architektur von Tenstorrent zu einer Lösung der besonderen Art – offen, universell einsetzbar, flexibel für heterogene oder eigenständige Bereitstellungen und von KI-Experten unterstützt –, die den ständigen Veränderungen in der KI-Branche standhalten kann.

Neue Branchenrekorde – von Sprache bis Video

Aufbauend auf früheren Leistungen stellte Tenstorrent neue Benchmarks für LLM sowie für Video mit Lippensynchronisation und Audio vor. Auf den neuesten Modellen, die Unternehmen derzeit einsetzen, erzielen Tenstorrent Galaxy Blackhole-Supercluster folgende Ergebnisse:

- Kimi K2.6: 900 Token/Sekunde/Benutzer, dreimal schneller als GPUs

- DeepSeek-R1-0528 671B: über 400 Token/Sekunde/Benutzer, eine Steigerung gegenüber den über 350 bei TT-Deploy SF

- LTX 2.3 Fast: Videogenerierung in etwa 6 Sekunden bei 144 Frames, 1080p, mit Audio und Lippensynchronisation, viermal schneller als GPUs

Verschiedene Modellfamilien, eine Architektur, deren Kapazität nahezu linear wächst, wenn weitere „Galaxies“ hinzugefügt werden. Die Leistung von Tenstorrent ermöglicht es Unternehmen, anspruchsvolle Inferenz-Workloads effizient zu skalieren.