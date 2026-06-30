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    AKTIE IM FOKUS

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    Adidas-Aktie schwach nach frühem WM-Aus der DFB-Auswahl

    Für Sie zusammengefasst
    • Adidas-Aktie fiel nach WM-Aus um drei Prozent
    • WM-Trikotverkauf trieb Kurs stark nach oben
    • Adidas gewinnt Marktanteile in Nordamerika
    AKTIE IM FOKUS - Adidas-Aktie schwach nach frühem WM-Aus der DFB-Auswahl
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem frühen Aus für die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft hat die Aktie des Ausrüsters Adidas am Dienstag nachgegeben. Auf Tradegate verloren die Anteilscheine gut drei Prozent auf 175,15 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Da waren sie zunächst auf den höchsten Stand seit acht Monaten gestiegen, hatten anschließend aber ins Minus gedreht.

    Das Fußballereignis und die damit verbundene Nachfrage vor allem nach dem Trikot der deutschen Kicker hatten den Aktienkurs jüngst kräftig nach oben getrieben. Von den Tiefs von Mitte Mai bei knapp 140 Euro hatten die Papiere um fast 30 Prozent zugelegt. Adidas-Chef Björn Gulden hatte das Trikot jüngst einen Verkaufsschlager genannt. Die Nachfrage dürfte nun wohl deutlich nachlassen.

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    Ein Händler sagte, dass die WM das Umsatzwachstum im zweiten Quartal spürbar angetrieben haben dürfte. Dem stünden mit Blick auf die Ergebnisse allerdings deutlich höhere Ausgaben für das Marketing im Zusammenhang mit der sportlichen Großveranstaltung gegenüber. Unter dem Strich dürfte Adidas aber Marktanteile hinzugewinnen, vor allem auf dem nordamerikanischen Markt. Ab 2027 werden die deutschen Nationalteams von Nike ausgestattet./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 36,58 auf Tradegate (30. Juni 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -3,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 43,77 Mrd..

    Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,13USD. Von den letzten 8 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 80,00USD was eine Bandbreite von +26,08 %/+119,27 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der adidas-Aktie: mögliche Abwärtsbewegungen nach Sponsor-Verlust (DFB) und Umsatzrisiken, die Angemessenheit großer Aktienrückkäufe versus Dividenden (Kaufpreis-/Bewertungsfrage, Referenz ~176 €), laufendes Rückkaufprogramm bis zu 1 Mrd. € 2026, starke WM-Trikotumsätze und verbesserte Quartalskennzahlen als Fundament, sowie Konkurrenz- und Governance-Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

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