Adidas-Aktie schwach nach frühem WM-Aus der DFB-Auswahl

Ein Händler sagte, dass die WM das Umsatzwachstum im zweiten Quartal spürbar angetrieben haben dürfte. Dem stünden mit Blick auf die Ergebnisse allerdings deutlich höhere Ausgaben für das Marketing im Zusammenhang mit der sportlichen Großveranstaltung gegenüber. Unter dem Strich dürfte Adidas aber Marktanteile hinzugewinnen, vor allem auf dem nordamerikanischen Markt. Ab 2027 werden die deutschen Nationalteams von Nike ausgestattet./bek/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 36,58 auf Tradegate (30. Juni 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -3,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 43,77 Mrd..

Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,13USD. Von den letzten 8 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 80,00USD was eine Bandbreite von +26,08 %/+119,27 % bedeutet.