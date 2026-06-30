UBS stuft EASYJET auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 555 auf 610 Pence angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Castlelake habe den Briten zwar mehrmals Interesse signalisiert, ein handfestes Übernahmeangebot gebe es aber noch immer nicht, schrieb Jarrod Castle am Montagabend. Er legt seinem Kursziel daher auch nicht eine Übernahme zugrunde, sondern nahm lediglich Anpassungen an seinen Ergebnisprognosen vor. Castle geht allerdings auch nicht davon aus, dass die Papiere auf das Niveau vor dem Vorstoß von Castlelake auf knapp unter 400 Pence zurückkehren werden, denn dafür habe sich das Umfeld zu klar verbessert./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 6,594EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6,1

Kursziel alt: 5,55

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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