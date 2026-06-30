134,12 Prozent p.a.!

Nvidia wächst weiterhin mit einem Tempo, das für ein Unternehmen dieser Größe ungewöhnlich ist. Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 216 Mrd. USD, ein Plus von 65 % gegenüber dem Vorjahr. Die Bruttomarge liegt bei rund 75 %, was in der Halbleiterbranche außergewöhnlich hoch ist. Dies deutet auf eine starke Preissetzungsmacht und hohe Nachfrage bei begrenztem Angebot hin. Nvidia verfügt über sehr hohe Cashflows und eine Netto-Cash-Position. Das Unternehmen ist kaum auf Fremdkapital angewiesen und kann Forschung, Übernahmen und Aktienrückkäufe aus eigener Kraft finanzieren. Ein großer Teil des Umsatzes stammt von wenigen Kunden wie Microsoft, Amazon, Meta und Alphabet. Sollten diese ihre Investitionen in Rechenzentren reduzieren, würde Nvidia das unmittelbar spüren.

Die Angst, dass die Chipverkäufe von Nvidia aufgrund von Optimierungen bei den KI-Algorithmen leiden würden, ist mittlerweile mehr als verflogen. Die großen US-Technologiefirmen werden derzeit bei ihren Bestellungen nur vom Stromangebot für Rechenzentren und der Kapazität des Hardwareproduzenten TSMC limitiert. Als Folge wertete der Nvidia-Kurs vom Mehrjahrestief am 7. April 2025 bis zum Allzeithoch am 14. Mai 2026 um knapp 174 Prozent auf. Mittlerweile notiert die Aktie rund 19 Prozent unter dem Allzeithoch von 236,54 USD. Der Aktienkurs hat seit Anfang August 2025 eine Seitwärtsrange ausgebildet, nachdem die durchwegs spektakuläre fundamentale Leistung von den Marktteilnehmern bereits vorweggenommen wurde. Am kurzfristigeren Betrachtungshorizont hat die Aktie von Nvidia eine Abwärtssequenz ausgebildet, die den Kurs bis zur 200-Tage-Linie geleitet hat. Bis zur Unterstützung bei 164,80 USD müsste der Kurs noch weitere 17,4 Prozent nachgeben. Bleibt die Volatilität stabil, könnte der Kurs in den kommenden 7,5 Wochen oberhalb der Marke von 164,80 USD verharren. Doch auch ein beträchtlicher Kursgewinn ist bei Nvidia nicht auszuschließen. Ob der Widerstand bei 270,52 USD in der folgenden 7,5 Wochen andauernden Zeitspanne getestet wird, ist aber mehr als fraglich. So scheint eine Fortsetzung der Seitwärtsrange innerhalb der Grenzen 164,44 USD und 236,54 USD am wahrscheinlichsten.

NVIDIA Corporation (Tageschart in USD) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der NVIDIA Corporation (FE4YSA), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 21.08.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 160,00 USD auf der Unterseite und 280,00 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 29. Juni 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,37 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 134,12 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 164,44 USD fällt oder über den Widerstand bei 270,52 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die NVIDIA Corporation (Stand: 29.06.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FE4YSA Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,27 / 8,37 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 160,00 USD Basiswert: NVIDIA Corporation obere KO-Schwelle: 280,00 USD akt. Kurs Basiswert: 194,67 USD Laufzeit: 21.08.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 134,12 % p.a. Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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