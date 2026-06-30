DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adidas auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelkonzern dürfte dank der zunehmenden Markenbeliebtheit und der Fußball-WM ein gutes zweites Quartal verzeichnet haben, schrieb Adam Cochrane in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2026 und 2027./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 178,8EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 200
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 200
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