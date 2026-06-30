Siemens Energy Aktie steigt um +2,91 % - 30.06.2026

Die Siemens Energy Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,91 % auf 164,14€. Damit gewinnt die Aktie +4,64 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Siemens Energy Aktie. Nach einem Plus von +3,57 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 164,14€, mit einem Plus von +2,91 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Siemens Energy Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +12,81 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -3,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,84 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +33,86 % gewonnen.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,33 % 1 Monat -1,84 % 3 Monate +12,81 % 1 Jahr +68,74 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Stand: 30.06.2026, 09:13 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Analystenreaktionen (u.a. Bernstein-Upgrade) und mögliche Kurskatalysatoren: Bruch prüft Teilabspaltung/IPO der Industriesparte (vorstellbar ca. 60%; Analystenbewertung ~9,5–12,4 Mrd. €) bei gleichzeitiger Konzentration auf Gasturbinen/Netze. Gamesa bleibt erst nach Turnaround (Profitabilität ab 2026, zweistellige Margen bis 2028) im Fokus. Diskutiert werden erwartete Kurseffekte, Aktivistenforderungen, hohe Volatilität und Forderungen nach Management‑Updates.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 131,29 Mrd. € wert.

Auf einen zähen Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag Kursgewinne folgen. An der US-Technologiebörse Nasdaq war es am Vortag kräftig nach oben gegangen, diese guten Vorgaben sollten den deutschen Leitindex Dax stützen. Der …

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Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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