adidas - Aktie zeigt Schwäche - 30.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die adidas Aktie. Mit einer Performance von -2,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute bei der adidas Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die adidas Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +37,32 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die adidas Aktie damit um +4,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von adidas +6,47 % gewonnen.

adidas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,25 % 1 Monat +7,39 % 3 Monate +37,32 % 1 Jahr -9,83 %

Informationen zur adidas Aktie

Stand: 30.06.2026, 09:14 Uhr

Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,14 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,59 %. PUMA notiert im Plus, mit +0,15 %. Uber Technologies notiert im Plus, mit +0,55 %.

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Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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