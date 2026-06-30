Nordex Aktie legt zu - 30.06.2026

Die Nordex Aktie konnte bisher um +3,37 % auf 45,96€ zulegen. Das sind +1,50 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nordex Aktie. Nach einem Plus von +1,05 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 45,96€, mit einem Plus von +3,37 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Nordex über einen Zuwachs von +3,58 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um -7,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,36 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Nordex +53,79 % gewonnen.

Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,97 % 1 Monat +8,36 % 3 Monate +3,58 % 1 Jahr +154,86 %

Informationen zur Nordex Aktie

Stand: 30.06.2026, 09:14 Uhr

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,88 Mrd. € wert.

Nordex meldet den nächsten Großauftrag: Und der kommt aus den USA. Trotz Trump-Gegenwind wächst der Stromhunger ? vor allem durch Rechenzentren. Für die Aktie könnte das mehr sein als nur Rückenwind. Nordex sammelt weiter Aufträge ein – und …

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Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.