JEFFERIES stuft Broadcom auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Broadcom mit einem Kursziel von 550 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrückgang nach den Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns biete den Anlegern attraktive Möglichkeiten, schrieb Blayne Curtis in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er verwies auf die verbesserte Planungssicherheit für das Geschäftsjahr 2028, gute Fortschritte bei den hauseigenen KI-Chips (TPU), übertriebene Sorgen wegen Konkurrenten wie MediaTek und immer mehr Kunden für Spezial-Chips (ASIC). Zudem sei die Aktie günstig bewertet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 326,6EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Blayne Curtis
Analysiertes Unternehmen: Broadcom
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 550
Kursziel alt: 550
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Blayne Curtis
Analysiertes Unternehmen: Broadcom
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 550
Kursziel alt: 550
Währung: USD
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