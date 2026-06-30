JEFFERIES stuft Broadcom auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Broadcom mit einem Kursziel von 550 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrückgang nach den Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns biete den Anlegern attraktive Möglichkeiten, schrieb Blayne Curtis in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er verwies auf die verbesserte Planungssicherheit für das Geschäftsjahr 2028, gute Fortschritte bei den hauseigenen KI-Chips (TPU), übertriebene Sorgen wegen Konkurrenten wie MediaTek und immer mehr Kunden für Spezial-Chips (ASIC). Zudem sei die Aktie günstig bewertet./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 326,6EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Blayne Curtis

Analysiertes Unternehmen: Broadcom

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 550

Kursziel alt: 550

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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