UBS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 36,60 Euro auf "Buy" belassen. Polo Tang führte die jüngste Kursschwäche darauf zurück, dass die Anleger die berichtete Fortsetzung der Fusionspläne mit der Tochter T-Mobile US kritisch sähen. Er selbst hält den im "Handelsblatt" angeführten Grund, dass ansonsten eine Übernahme drohen könnte, für beide Unternehmen für nicht stichhaltig, wie er am Montagabend schrieb. Denn die Bonner, an denen der deutsche Staat eine Minderheitsbeteiligung halte, seien wiederum Mehrheitsaktionär bei T-Mobile US. Ein Dementi möglicher Fusionspläne würde der T-Aktie laut Tang zugutekommen. Auch für die Sorgen über Berichte, dass der Telekom- und Medienkonzern Charter Communications mit einem Satellitenbetreiber zusammengehen und so der Wettbewerb im US-Mobilfunkbereich zunehmen könnte, sieht der Experte wenig Grund./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 24,37EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Polo Tang
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,60
Kursziel alt: 36,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Polo Tang
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,60
Kursziel alt: 36,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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