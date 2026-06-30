OHB - Aktie mit schwachem Handelstag - 30.06.2026

Die OHB Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,38 % auf 285,50€. Damit verliert die Aktie -10,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,65 %, geht es heute bei der OHB Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die OHB-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,59 % zu Buche.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -23,61 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,26 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in OHB eine positive Entwicklung von +161,78 % erlebt.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -23,61 % 1 Monat -36,26 % 3 Monate +14,59 % 1 Jahr +299,05 %

Informationen zur OHB Aktie

Stand: 30.06.2026, 09:15 Uhr

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,48 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,32 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,17 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,07 %. Lockheed Martin verliert -0,02 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,07 %.

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Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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