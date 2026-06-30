ITM Power Aktie - Kurs legt am 30.06.2026 stark zu

Die ITM Power Aktie konnte bisher um +10,10 % auf 1,5480€ zulegen. Das sind +0,1420 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,74 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ITM Power Aktie. Nach einem Plus von +7,74 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,5480€, mit einem Plus von +10,10 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +100,14 % bei ITM Power.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um -3,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,81 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ITM Power eine positive Entwicklung von +98,47 % erlebt.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,58 % 1 Monat -36,81 % 3 Monate +100,14 % 1 Jahr +54,96 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Stand: 30.06.2026, 09:16 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ITM Power vor allem um Kursentwicklung und Bewertung. Die Aktie korrigierte deutlich; viele hoffen auf eine Erholung. Berenberg erhöht das Kursziel auf 200 Pence und belässt Buy, Rheinmetall-Deal gilt als Wachstums-Treiber. Fördergelder von 46,5 Mio GBP sowie Linde-Management-Strategien werden als fundamentale Treiber gesehen; Einstiegschancen werden diskutiert.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,06 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von ITM Power

NEL ASA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,19 %. Plug Power notiert im Plus, mit +1,19 %. Siemens Energy notiert im Plus, mit +3,31 %.

ITM Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar