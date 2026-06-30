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    ANALYSE-FLASH

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    UBS senkt Easyjet auf 'Neutral' - Ziel hoch 610 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel Easyjet auf 610 Pence erhöht, Neutral
    • Castlelake signalisiert Interesse, kein Angebot
    • Analyst geht nicht von Rückkehr unter 400 Pence
    ANALYSE-FLASH - UBS senkt Easyjet auf 'Neutral' - Ziel hoch 610 Pence
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 555 auf 610 Pence angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Castlelake habe den Briten zwar mehrmals Interesse signalisiert, ein handfestes Übernahmeangebot gebe es aber noch immer nicht, schrieb Jarrod Castle am Montagabend. Er legt seinem Kursziel daher auch nicht eine Übernahme zugrunde, sondern nahm lediglich Anpassungen an seinen Ergebnisprognosen vor. Castle geht allerdings auch nicht davon aus, dass die Papiere auf das Niveau vor dem Vorstoß von Castlelake auf knapp unter 400 Pence zurückkehren werden, denn dafür habe sich das Umfeld zu klar verbessert./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

    Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 6,70 auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +10,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 5,01 Mrd..

    easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,1250GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 600,00GBP was eine Bandbreite von -55,22 %/+8.855,22 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,04£, was eine Steigerung von +21,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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