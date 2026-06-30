JPMorgan senkt Ziel für EssilorLuxottica - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 164,1 auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um -1,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,81 %.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 75,93 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 233,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der EssilorLuxottica Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 181,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 305,00EUR was eine Bandbreite von +10,67 %/+86,49 % bedeutet.