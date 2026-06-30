ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für EssilorLuxottica - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Kursziel EssilorLuxottica auf 305€
- Einstufung bleibt Overweight trotz Kurszielsenkung
- Analystin Battistini passt Schätzungen vor Bericht an
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 335 auf 305 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm vor dem Halbjahresbericht Ende Juli am Montagabend noch ein Finetuning an ihren Schätzungen für den Optikkonzern vor. Auch das gesunkene Kursziel biete aber noch immenses Kurspotenzial./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 164,1 auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um -1,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,81 %.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 75,93 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 233,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der EssilorLuxottica Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 181,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 305,00EUR was eine Bandbreite von +10,67 %/+86,49 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan