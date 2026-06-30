Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens auf 260 Euro - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 276,3 auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +1,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 221,44 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 304,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -5,92 %/+24,84 % bedeutet.