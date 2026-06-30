ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens auf 260 Euro - 'Hold'
- Deutsche Bank hebt Kursziel Siemens auf 260
- Einstufung bleibt Hold trotz Kurszielanhebung
- Starkes Rechenzentrumsgeschäft und höhere EPS
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 255 auf 260 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Umfragen unter den Vertriebspartnern signalisierten eine solide Dynamik im Bereich Automatisierung, vor allem in Asien und den USA, schrieb Gael de-Bray in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Auch das Wachstum im Geschäft mit Rechenzentren dürfte erneut stark ausfallen. Er rechnet mit einer Anhebung der Zielspanne für den Gewinn je Aktie im laufenden Geschäftsjahr./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 276,3 auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +1,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 221,44 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 304,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -5,92 %/+24,84 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 260 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://defence-network.com/nrw-siemens-production-launch-ce…
ich denke mal die 300 € Marke wird noch genommen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
ja der eine Auftrag ist Pillepalle,