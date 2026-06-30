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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies hebt Ziel für AB Inbev auf 84 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Kursziel AB Inbev auf 84 Euro
    • Einstufung für AB Inbev bleibt Buy laut Jefferies
    • Absatzvolumina gestiegen, Marktanteile gewachsen
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für AB Inbev auf 84 Euro - 'Buy'
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev von 80 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Brauereikonzern bessere sich die Lage, schrieb Edward Mundy in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht. Die Absatzvolumina dürften zuletzt erneut gestiegen sein. Dabei helfe die weiter gute Entwicklung der Marktanteile./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:01 / ET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

    Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 72,90 auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +4,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 131,16 Mrd..

    Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1386. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 79,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +8,25 %/+27,43 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 84 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 84,00, was eine Steigerung von +14,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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