Jefferies hebt Ziel für AB Inbev auf 84 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 72,90 auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +4,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 131,16 Mrd..

Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1386. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 79,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +8,25 %/+27,43 % bedeutet.