RBC senkt Easyjet auf 'Sector Perform' - Ziel hoch auf 600 Pence

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 6,70 auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +10,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,15 %.

Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 5,01 Mrd..

easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,1250GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 600,00GBP was eine Bandbreite von -55,22 %/+8.855,22 % bedeutet.