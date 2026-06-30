ANALYSE-FLASH
RBC senkt Easyjet auf 'Sector Perform' - Ziel hoch auf 600 Pence
- RBC hebt Easyjet Kursziel von 405 auf 600 Pence
- Aktien abgestuft von Outperform auf Sector Perform
- Castlelake Interesse trieb Aktie um rund 44 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet von 405 auf 600 Pence angehoben, die Aktien aber aus Bewertungsgründen von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Seitdem das Interesse des US-Investors Castlelake bekannt geworden sei, hätten die Aktien der Billigfluggesellschaft um rund 44 Prozent zugelegt und die Konkurrenz damit klar abgehängt, schrieb Ruairi Cullinane am Montagabend. Bei einer Übernahme sieht er weiteres Kurspotenzial über die gebotenen 650 Pence je Aktie hinaus. Komme es nicht dazu, könnte die Aktie aber kurzfristig um mehr als 20 Prozent zurückfallen. Chancen und Risiken erschienen aktuell ausgewogen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 17:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:45 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie
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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +10,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,15 %.
Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 5,01 Mrd..
easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,1250GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 600,00GBP was eine Bandbreite von -55,22 %/+8.855,22 % bedeutet.
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Nach Überwindung der 5,50€ sieht der Ausbruch bis jetzt ganz gut aus.
https://corporate.easyjet.com/investors/regulatory-news/news-details/default.aspx?slug=final-results-88d6d134