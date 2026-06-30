ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Adidas auf 210 Euro - 'Buy'
- Kursziel erhöht von 200 auf 210 Euro, Einstufung Buy
- Gute Perspektive im zweiten Quartal durch WM und Marke
- Analyst Adam Cochrane erhöhte EBIT Prognosen 2026 2027
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelkonzern dürfte dank der zunehmenden Markenbeliebtheit und der Fußball-WM ein gutes zweites Quartal verzeichnet haben, schrieb Adam Cochrane in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2026 und 2027./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 178,4 auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +4,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,39 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 32,16 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 208,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +6,29 %/+37,06 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 210 Euro
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Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0
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Den Ladenhüter "deutscher Spitzenfußball" hat ja künftig Nike an der Backe.....haben ja enorme Gelder aufgewendet, um Adidas rauszukaufen....
👉 verdient direkt nur einen Teil über Trikotverkauf zurück
👉 Hauptwert ist Marke + globale Sichtbarkeit, nicht direkter Profit
Die WM spült Adidas Geld in die Kasse. Deutschlandtrikots werden dreimal so viele wie bei der letzten WM verkauft.