Deutsche Bank Research hebt Ziel für Adidas auf 210 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 178,4 auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +4,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,39 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 32,16 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 208,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +6,29 %/+37,06 % bedeutet.