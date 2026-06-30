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    ANALYSE-FLASH

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Bank Research hebt Ziel für Adidas auf 210 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel erhöht von 200 auf 210 Euro, Einstufung Buy
    • Gute Perspektive im zweiten Quartal durch WM und Marke
    • Analyst Adam Cochrane erhöhte EBIT Prognosen 2026 2027
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research hebt Ziel für Adidas auf 210 Euro - 'Buy'
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelkonzern dürfte dank der zunehmenden Markenbeliebtheit und der Fußball-WM ein gutes zweites Quartal verzeichnet haben, schrieb Adam Cochrane in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2026 und 2027./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 178,4 auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +4,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 32,16 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 208,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +6,29 %/+37,06 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 210 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 210,00, was eine Steigerung von +17,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der adidas-Aktie: mögliche Abwärtsbewegungen nach Sponsor-Verlust (DFB) und Umsatzrisiken, die Angemessenheit großer Aktienrückkäufe versus Dividenden (Kaufpreis-/Bewertungsfrage, Referenz ~176 €), laufendes Rückkaufprogramm bis zu 1 Mrd. € 2026, starke WM-Trikotumsätze und verbesserte Quartalskennzahlen als Fundament, sowie Konkurrenz- und Governance-Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

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