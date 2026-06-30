Infineon-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des alten Hochs

Da die Führungsrolle von Infineon bei KI-Leistungshalbleitern auch in Zukunft für hohes Wachstum sorgen sollte, bekräftigten die Experten von JP Morgan mit einem von 74 auf 96 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr altes Hoch bei 88,83 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) befindet sich seit der Ende März 2026 bei 38 Euro gestarteten Kursrally, die am 22.6.26 auf einem vorläufigen Hoch bei 88,83 Euro gipfelte, in einer Konsolidierung, im Zuge derer die Aktie auf ihr aktuelles Niveau bei 80,30 Euro nachgab.

Optionsschein mit Basispreis bei 82 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 82 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000PM2A6Z9, wurde beim Aktienkurs von 80,30 Euro mit 1,08 – 1,09 Euro gehandelt.

Gelingt der Infineon-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 88,83 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,63 Euro (+50 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 74,196 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 74,196 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA5QAM1, wurde beim Aktienkurs 80,30 Euro mit 0,65 – 0,66 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 88,83 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,46 Euro (+121 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 71,327 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 65,075 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FC8NJU5, wurde beim Aktienkurs 80,30 Euro mit 0,95 – 0,96 Euro quotiert.

Legt die Infineon-Aktie auf 88,83 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,75 Euro (+82 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.