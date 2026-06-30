Host Hotels & Resorts Aktie leidet unter Verkäufen - 30.06.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,39 % verliert die Host Hotels & Resorts Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Host Hotels & Resorts Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,92 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 21,068€, mit einem Minus von -3,39 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Host Hotels & Resorts ist ein US-Hotel-REIT mit Fokus auf Luxus- und Upper-Upscale-Häusern, meist unter Marken wie Marriott, Ritz-Carlton oder Hyatt. Einnahmen primär aus Pacht- und Betriebserlösen der Hotels. Starke Position als größter Lodging-REIT in den USA. Wichtige Wettbewerber: Park Hotels & Resorts, Pebblebrook, RLJ Lodging. USP: hochwertige, geografisch diversifizierte Portfoliostruktur und Bilanzstärke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Host Hotels & Resorts Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +28,96 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Host Hotels & Resorts Aktie damit um -4,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,97 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Host Hotels & Resorts einen Anstieg von +40,10 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,08 % geändert.

Host Hotels & Resorts Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,14 % 1 Monat +6,97 % 3 Monate +28,96 % 1 Jahr +57,94 %

Informationen zur Host Hotels & Resorts Aktie

Stand: 30.06.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 685 Mio. Host Hotels & Resorts Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,94 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Host Hotels & Resorts

Marriott International Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,75 %.

Host Hotels & Resorts Aktie jetzt kaufen?

Ob die Host Hotels & Resorts Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Host Hotels & Resorts Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.