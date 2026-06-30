DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft British American Tobacco auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5100 Pence auf "Buy" belassen. Aus einer Pressemitteilung des Tabakkonzerns gehe hervor, dass er auf dem besten Weg ist, mit seinem Umbauprogramm "Fit2Win" bis 2028 jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von 600 Millionen Pfund zu erzielen, schrieb Damian McNeela in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dies sei unabhängig von den prognostizierten Kostensenkungen von 2 Milliarden Pfund im Fünfjahreszeitraum bis 2030./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 54,48EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Damian McNeela
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 51
Kursziel alt: 51
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Damian McNeela
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 51
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