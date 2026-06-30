RBC stuft H&M auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M mit einem Kursziel von 175 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Der Modekonzern habe mehrere Schritte zur Verbesserung seines Angebots unternommen, doch bisher sehe die Erholung unausgewogen aus, schrieb Richard Chamberlain am Montag im Rückblick auf die Halbjahreszahlen nach Gesprächen mit dem Unternehmen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 17:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 15,06EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



