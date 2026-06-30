BARCLAYS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 307 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei eines der wichtigsten für die Anlagestory der Franzosen in der jüngsten Vergangenheit, schrieb George Featherstone am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht. Er lobt die Voraussetzungen: Einen immensen Bewertungsabschlag gegenüber der Konkurrenz und wohl klare Signale für einen operativen Turnaround. Für die Jahresziele sieht Featherstone Luft nach oben./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 286,4EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: George Featherstone

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 307

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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