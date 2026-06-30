Moller-Maersk hebt Gewinnziel an

Am Aktienmarkt kamen die Neuigkeiten gut an. Die Papiere von Moller-Maersk sprangen im frühen Dienstaghandel in Kopenhagen um fünf Prozent nach oben.

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Reederei Moller-Maersk rechnet wegen starker Nachfrage im Containermarkt mit mehr Gewinn im laufenden Jahr als bisher. Die Prognosenspannen sowohl für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) als auch für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) hob die weltweit zweitgrößte Containerschiff-Reederei an. Zudem soll der freie Barmittelabfluss (Cashflow) geringer ausfallen als bisher erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

So soll der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nun acht bis zehn Milliarden US-Dollar betragen, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Zuvor war Maersk von 4,5 bis 7 Milliarden Dollar (3,9 bis 6,1 Mrd Euro) ausgegangen. Analysten hatten bislang etwas mehr als das obere Ende dieser Spanne auf ihren Zetteln. Beim Volumenwachstum des weltweiten Containermarktes erwarten die Dänen 2026 nun 4 Prozent statt bisher 2 bis 4 Prozent.

Reedereien profitieren von einem Anstieg der Spot-Containerraten, da Frachteigentümer etwa wegen der Spannungen im Nahen Osten und der Unsicherheit bezüglich der US-Zölle versuchen, frühzeitig Plätze für ihre Ladungen zu buchen. Das Seefrachtvolumen zieht in der Regel im Juli und August an, da Einzelhändler ihre Lagerbestände vor Schulbeginn und dem Weihnachtsgeschäft aufstocken.

Die verbesserten Aussichten des Containerriesen stehen im Einklang mit jüngsten Äußerungen von Unternehmenschef Vincent Clerc. Der Manager sagte in einem Gespräch mit Bloomberg News vergangene Woche, dass sich die Geschäfte in der gesamten ersten Jahreshälfte trotz des Krieges und der Turbulenzen auf den Energiemärkten stark entwickelt hätten. Dieser Trend dürfte sich auch im weiteren Verlauf des Jahres fortsetzen.

Das Unternehmen will am 13. August seine Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlichen./mne/he/nas/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,73 % und einem Kurs von 2.142 auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:23 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie um +9,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,42 %. Die Marktkapitalisierung von A.P. Moeller - Maersk (B) bezifferte sich zuletzt auf 10,96 Mrd.. A.P. Moeller - Maersk (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 73,11. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8600 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11.250,00DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7.800,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 16.000,00DKK was eine Bandbreite von +264,15 %/+646,97 % bedeutet.



