BARCLAYS stuft GSK auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1800 auf 1900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst James Gordon liegt mit seiner Umsatz- und Ergebnisprognose für das zweite Quartal leicht über dem Konsens, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht schrieb. Er berücksichtigte zudem die jüngste Übernahme von Nuvalent. Auf den US-Onkologiespezialisten dürfte sich auch das Portfolioreview der Briten fokussieren./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 21:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 23,12EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 18

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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