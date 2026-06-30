GOLDMAN SACHS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 346 auf 348 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley rechnet mit einem unschönen Halbjahresbericht der Schweizer, wie er am Dienstag schrieb. Sie blieben aber auf Kurs in Richtung Jahresziele. Der anstehende Marktstart von Giredestrant als ergänzende Brustkrebstherapie rücke in den Fokus./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 04:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 04:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7EUR auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Quigley
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 348
Kursziel alt: 346
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Quigley
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 348
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