GOLDMAN SACHS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 346 auf 348 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley rechnet mit einem unschönen Halbjahresbericht der Schweizer, wie er am Dienstag schrieb. Sie blieben aber auf Kurs in Richtung Jahresziele. Der anstehende Marktstart von Giredestrant als ergänzende Brustkrebstherapie rücke in den Fokus./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 04:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7EUR auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 348

Kursziel alt: 346

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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