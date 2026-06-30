WARBURG RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich vor Quartalszahlen von 47 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Gabelstapler-Herstellers für das zweite Jahresviertel dürften nach dem schwachen Jahresauftakt eine deutliche Erholung der Rentabilität zeigen, schrieb Stefan Augustin in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der jüngsten Entwicklung der Wettbewerber-Bewertungen./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 22,88EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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