[Im Fokus] LandBridge: Der aufstrebende Landlord profitiert von Rohstoffen und digitaler Infrastruktur - über Royaltys sowie Surface- und Mineral Rights. Arbeiten dürfen andere...

In diesem Kurzportrait geht um LandBridge. Das Unternehmen besitzt große Flächen im Permian Basin in West Texas und daraus laufende Einnahmen erzielt. Die Wertschöpfung entsteht dabei nicht durch die Förderung von Rohstoffen, sondern durch den …



