Amazon beendet Rechtsstreit um Identitätsdiebstahl – doch neue Klage droht

Der US-Technologiekonzern Amazon hat sich bereit erklärt, 2,25 Millionen US-Dollar zu zahlen, um ein Verfahren der US-Behörden wegen mutmaßlicher Verstöße beim Umgang mit Opfern von Identitätsdiebstahl beizulegen. Zeitgleich sieht sich das Unternehmen in Australien einer neuen Klage wegen seiner Prime-Abonnementbedingungen gegenüber. Die Aktie reagiert zuletzt positiv und schloss 3,2 Prozent höher bei 240,14 US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wie aus einer am Montag eingereichten Gerichtsakte hervorgeht, zahlt Amazon 2,25 Millionen US-Dollar, um Vorwürfe der US-Regierung beizulegen. Hintergrund ist eine Untersuchung der Federal Trade Commission (FTC), die dem Unternehmen vorwarf, Kunden, die Opfer von Identitätsdiebstahl geworden waren, nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen über betrügerische Einkäufe zur Verfügung gestellt zu haben.

Nach dem US-amerikanischen Fair Credit Reporting Act sind Unternehmen verpflichtet, Betroffenen entsprechende Geschäftsdokumente bereitzustellen, damit diese betrügerische Transaktionen nachweisen und sich gegen Identitätsmissbrauch wehren können.

Die FTC hatte den Fall an das US-Justizministerium weitergeleitet. Bereits im Mai wurde eine Einigung erzielt, die Amazon verpflichtet, angeforderte Transaktionsunterlagen künftig kostenlos und innerhalb von 30 Tagen an betroffene Kunden herauszugeben. Mit der nun bekannt gewordenen Zahlung wird das Verfahren offiziell abgeschlossen.

Weitere Verfahren gegen Amazon laufen

Der Vergleich beendet jedoch nur eines von mehreren laufenden Verfahren gegen den E-Commerce-Riesen. Die FTC verfolgt weiterhin ihre Kartellklage gegen Amazon, in der dem Unternehmen vorgeworfen wird, seine Marktmacht im Onlinehandel rechtswidrig auszunutzen. Darüber hinaus untersucht die Behörde, ob Amazon Werbekunden über bestimmte Praktiken im Zusammenhang mit seinem Werbegeschäft getäuscht haben könnte.

Australien verklagt Amazon wegen Prime Video

Parallel zum US-Verfahren gerät Amazon auch in Australien ins Visier der Wettbewerbsbehörden. Die Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) hat angekündigt, die australische Tochtergesellschaft von Amazon vor Gericht zu bringen.

Nach Auffassung der Wettbewerbsbehörde enthielten die Prime-Mitgliedschaftsverträge zwischen November 2023 und August 2025 unfaire Vertragsklauseln. Diese hätten es Amazon ermöglicht, die Bedingungen für den Streamingdienst Prime Video einseitig zu ändern.

Im Mittelpunkt der Klage steht die Einführung von Werbung auf Prime Video im Juli 2024. Mehr als eine Million australische Prime-Abonnenten mussten nach Angaben der ACCC entweder Werbung akzeptieren oder monatlich zusätzlich 2,99 australische Dollar für eine werbefreie Version bezahlen.

Nach Ansicht der Behörde hätten Kunden außerdem keinen Anspruch auf eine Rückerstattung gehabt, wenn sie ihr Abonnement aufgrund der geänderten Bedingungen kündigten. Genau diese Vertragsgestaltung bewertet die ACCC als potenziell unzulässig.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 211,0EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:56 Uhr) gehandelt.





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