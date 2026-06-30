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    Besonders beachtet!

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    Aerovironment Aktie klettert nach oben - +20,91 % - 30.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Aerovironment Aktie bisher um +20,91 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Aerovironment Aktie.

    Besonders beachtet! - Aerovironment Aktie klettert nach oben - +20,91 % - 30.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    AeroVironment entwickelt unbemannte Luftfahrtsysteme (Drohnen) und taktische Raketensysteme für Militär, Behörden und ausgewählte Zivilmärkte. Kernprodukte: kleine UAS (Raven, Puma, Wasp), Switchblade-Loitering-Munition, Sensorik und Software. Starke Stellung im US-Verteidigungsmarkt, profitiert von Drohnen-Nachfrage. Konkurrenten: DJI, Elbit, Textron, Lockheed. USP: Spezialisierung auf kleine taktische UAS, enge Pentagon-Beziehungen.

    Aerovironment aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.06.2026

    Die Aerovironment Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +20,91 % auf 147,75. Damit gewinnt die Aktie +25,55  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,62 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Aerovironment Aktie. Nach einem Plus von +0,62 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 147,75. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Aerovironment in den letzten drei Monaten Verluste von -7,54 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aerovironment Aktie damit um +12,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,57 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Aerovironment eine negative Entwicklung von -31,37 % erlebt.

    Aerovironment Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,56 %
    1 Monat -18,57 %
    3 Monate -7,54 %
    1 Jahr -38,49 %
    Stand: 30.06.2026, 09:41 Uhr

    Informationen zur Aerovironment Aktie

    Es gibt 51 Mio. Aerovironment Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,45 Mrd. € wert.

    Gerresheimer, Aerovironment & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Drohnen-Aktie explodiert zweistellig: AeroVironment mit 1,2-Milliarden-Backlog!


    Die Aktie von AeroVironment schießt nachbörslich 20 Prozent hoch: Gewinn, Umsatz und Drohnen-Backlog überraschen. Doch ausgerechnet der Ausblick liefert einen Haken.

    AVAV IMPORTANT DEADLINE: ROSEN, A TOP RANKED LAW FIRM, Encourages AeroVironment, Inc. Investors with Losses in Excess of $100K to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action - AVAV


    New York, New York--(Newsfile Corp. - June 29, 2026) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of securities of AeroVironment, Inc. (NASDAQ: AVAV) between June 25, 2025 and March 10, 2026, inclusive (the "Class …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Lockheed Martin, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,07 %.

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    Ob die Aerovironment Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aerovironment Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Aerovironment

    +21,11 %
    +12,56 %
    -18,57 %
    -7,54 %
    -38,49 %
    +59,18 %
    +62,72 %
    +743,79 %
    ISIN:US0080731088WKN:A0MJX7
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