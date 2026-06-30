Deutsche Telekom Aktie unter Verkaufsdruck - 30.06.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,77 % verliert die Deutsche Telekom Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Deutsche Telekom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,40 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 24,200€, mit einem Minus von -2,77 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Deutsche Telekom Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -23,09 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -6,79 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,85 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Deutsche Telekom auf -12,55 %.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,79 % 1 Monat -15,85 % 3 Monate -23,09 % 1 Jahr -22,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

Stand: 30.06.2026, 09:45 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die künftige Kursentwicklung und Bewertung der Deutschen Telekom. Zentral ist SpaceX’ Einfluss auf T-Mobile USA als potenzieller Kurstreiber oder Risikofaktor, mögliche europäische Auswirkungen und eine potenzielle Neubewertung des Telekom-Konzerns. Dazu kommen Diskussionen über Dividendenentwicklung, Fundamentaldaten vs. Wachstumsspekulationen und technische Signale wie der Kursverlauf zur 200-Tage-EMA, inklusive Short-/Long-Positionen.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 119,10 Mrd. € wert.

Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 36,60 Euro auf "Buy" belassen. Polo Tang führte die jüngste Kursschwäche darauf zurück, dass die Anleger die berichtete Fortsetzung der Fusionspläne mit der Tochter T-Mobile US …

Ein neues Jahrestief auf Basis von Gerüchten und vagen Vermutungen, eine verblüffend niedrige Bewertung und durchweg bullische Analysten: Bei der Aktie der Deutschen Telekom fragt man sich, wie lange der Kurs noch fallen soll. Könnte der Spuk bald enden?

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So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Telekom

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,51 %. ORANGE notiert im Minus, mit -1,01 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,51 %. Telefonica verliert -1,61 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,96 %.

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Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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