🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    Besonders beachtet!

    741 Aufrufe 741 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Telekom Aktie unter Verkaufsdruck - 30.06.2026

    Am 30.06.2026 ist die Deutsche Telekom Aktie, bisher, um -2,77 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Telekom Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Telekom Aktie unter Verkaufsdruck - 30.06.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

    Deutsche Telekom Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 30.06.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,77 % verliert die Deutsche Telekom Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Deutsche Telekom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,40 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 24,200, mit einem Minus von -2,77 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Telekom AG!
    Long
    22,75€
    Basispreis
    1,54
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26,47€
    Basispreis
    2,45
    Ask
    × 13,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Deutsche Telekom Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -23,09 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -6,79 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,85 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Deutsche Telekom auf -12,55 %.

    Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,79 %
    1 Monat -15,85 %
    3 Monate -23,09 %
    1 Jahr -22,06 %
    Stand: 30.06.2026, 09:45 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die künftige Kursentwicklung und Bewertung der Deutschen Telekom. Zentral ist SpaceX’ Einfluss auf T-Mobile USA als potenzieller Kurstreiber oder Risikofaktor, mögliche europäische Auswirkungen und eine potenzielle Neubewertung des Telekom-Konzerns. Dazu kommen Diskussionen über Dividendenentwicklung, Fundamentaldaten vs. Wachstumsspekulationen und technische Signale wie der Kursverlauf zur 200-Tage-EMA, inklusive Short-/Long-Positionen.

    Zur Deutsche Telekom Diskussion

    Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 119,10 Mrd. € wert.

    UBS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'


    Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 36,60 Euro auf "Buy" belassen. Polo Tang führte die jüngste Kursschwäche darauf zurück, dass die Anleger die berichtete Fortsetzung der Fusionspläne mit der Tochter T-Mobile US …

    Deutsche Telekom: Könnte das im 2. Halbjahr ein Gewinner werden?


    Ein neues Jahrestief auf Basis von Gerüchten und vagen Vermutungen, eine verblüffend niedrige Bewertung und durchweg bullische Analysten: Bei der Aktie der Deutschen Telekom fragt man sich, wie lange der Kurs noch fallen soll. Könnte der Spuk bald enden?

    Deutsche Telekom: Könnte das im 2. Halbjahr ein Gewinner werden?


    Ein neues Jahrestief auf Basis von Gerüchten und vagen Vermutungen, eine verblüffend niedrige Bewertung und durchweg bullische Analysten: Bei der Aktie der Deutschen Telekom fragt man sich, wie lange der Kurs noch fallen soll. Könnte der Spuk bald enden?

    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Telekom

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,51 %. ORANGE notiert im Minus, mit -1,01 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,51 %. Telefonica verliert -1,61 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,96 %.

    Deutsche Telekom Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Telekom

    -3,01 %
    -7,52 %
    -16,51 %
    -23,70 %
    -22,67 %
    +24,96 %
    +38,78 %
    +71,85 %
    +52,74 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750
    Deutsche Telekom direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Deutsche Telekom Aktie unter Verkaufsdruck - 30.06.2026 Am 30.06.2026 ist die Deutsche Telekom Aktie, bisher, um -2,77 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Telekom Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     