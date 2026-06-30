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    GOLDMAN SACHS stuft GSK auf 'Neutral'

    GOLDMAN SACHS stuft GSK auf 'Neutral'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für GSK von 1870 auf 1890 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Rajan Sharma rechnet mit einem Quartal im Rahmen der Erwartungen, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Das HIV-Geschäft dürfte stark gelaufen sein. Portfolio-Updates seien es, die wirklich im Fokus stünden./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 05:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 23,16EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Rajan Sharma
    Analysiertes Unternehmen: GSK
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 18,9
    Kursziel alt: 18,7
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m




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