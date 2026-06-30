DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft K+S auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Sell" belassen. Der Düngerkonzern dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) um 29 Prozent gesteigert haben, schrieb Tristan Lamotte in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Damit stimme seine Prognose mit der durchschnittlichen Markterwartung überein./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 12,94EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tristan Lamotte

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 10,50

Kursziel alt: 10,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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