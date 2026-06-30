Warburg Research senkt Ziel für Jungheinrich auf 45 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 22,70 auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -2,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd..

Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +48,08 %/+109,06 % bedeutet.