ANALYSE-FLASH
Warburg Research senkt Ziel für Jungheinrich auf 45 Euro - 'Buy'
- Warburg senkt Kursziel Jungheinrich von 47 auf 45
- Einstufung Buy bleibt trotz Senkung des Kursziels
- Q2 Kennziffern dürften Rentabilität deutlich steigern
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich vor Quartalszahlen von 47 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Gabelstapler-Herstellers für das zweite Jahresviertel dürften nach dem schwachen Jahresauftakt eine deutliche Erholung der Rentabilität zeigen, schrieb Stefan Augustin in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der jüngsten Entwicklung der Wettbewerber-Bewertungen./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 22,70 auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -2,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd..
Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +48,08 %/+109,06 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 45 Euro
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