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    Frühes WM-Aus lässt Kurse fallen, doch DAS könnte jetzt viel wichtiger werden!

    Die Anteile von Adidas stehen nach dem frühen Ausscheiden aus der Fußball-WM unter Verkaufsdruck. Doch viel wichtiger könnten jetzt die Zahlen von Nike werden.

    Adidas - Frühes WM-Aus lässt Kurse fallen, doch DAS könnte jetzt viel wichtiger werden!
    Foto: Joshua Hoehne - Unsplash

    Das war kein weltmeisterwürdiger Auftritt

    Ein mut- und ideenlos wirkendes Auftreten hat der deutschen Herrenmannschaft ein frühes Ausscheiden aus der Fußball-WM auf dem nordamerikanischen Kontinent beschert. Nach Verlängerung und Elfmeterschießen unterlag die Nationalauswahl Underdog Paraguay.

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    Über die erneute Schlappe bei einer Weltmeisterschaft trösten nur hinweg, dass der Mannschaft wenigstens ein Ausscheiden bereits in der Vorrunde wie in Katar erspart blieb und eine mögliche Blamage gegen den voraussichtlichen Viertelfinalisten und Titel-Anwärter Frankreich vom Tisch ist.

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    Adidas-Aktie fällt, Ende der Trikot-Sonderkonjunktur?

    Agil, dynamisch und mit Mut nach vorne – das genaue Gegenteil der deutschen Fußballnationalmannschaft war in den vergangenen Wochen die Anteile von Sportartikelhersteller Adidas. Die präsentierte sich nach einem schwachen Jahresauftakt in einer sehr starken Verfassung und konnte sich vom allgemein schwachen Branchentrend lösen.

    So gelang ihr gegenüber dem Jahresauftakt ein Vorzeichenwechsel und ein Anstieg über die wichtigen Durchschnittslinien, was aus technischer Perspektive Kaufsignale und die Chance auf eine nachhaltige Trendwende bedeutet. Die Sonderkonjunktur im Zusammenhang mit der Fußball-WM hatte dabei einen großen Anteil.

    Erst in der vergangenen Woche hatte Konzernchef Björn Gulden seine Freude über starke Trikotverkäufe zum Ausdruck gebracht – womöglich auch, weil zum kommenden Jahr ein Ausrüsterwechsel zu Nike erfolgt und das aktuelle Trikot für längere Zeit eines aus dem Hause Adidas sein dürfte. Genau diese Sonderkonjunktur dürfte mit dem WM-Aus besiegelt sein.

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    Überschaubare Kursverluste, Adidas hat noch mehr im Köcher

    An der Börse quittieren Anlegerinnen und Anleger das Ausscheiden mit Verkäufen der in den vergangenen Wochen stark gelaufenen Anteile. Zwar sind die Verluste am Dienstagvormittag mit einem Minus von rund 1 Prozent überschaubar, zur Handelseröffnung hatten die Abgaben aber zeitweise bei über 3 Prozent gelegen.

    Aus einer technischen Perspektive wäre eine kurzfristige Korrektur der Aktie ohnehin angezeigt, weil der Relative-Stärke-Index (RSI) zuletzt nahe am oder im überverkauft Bereich notiert hatte. Insgesamt ist der Aufwärtstrend bislang aber kaum gefährdet, auch weil sich in den gleitenden Durchschnitten ein Golden Cross und damit ein Kaufsignal abzeichnet.

    Solange die Adidas im Fall einer Korrektur nicht nachhaltig unter etwa 160 Euro fällt, dürften mittelfristig die Aufwärtschancen überwiegen – schließlich ist die deutsche Mannschaft nicht die einzige von Adidas ausgerüstete. Auch die Titelanwärter Spanien und Argentinien werden von den Herzogenaurachern ausgestattet. Hier besteht unverändert hohes Verkaufspotenzial.

    Fazit: Entspannt bleiben, die WM könnte noch nicht gelaufen sein

    Viel entscheidender als das Aus der deutschen Mannschaft könnte für die Adidas-Aktie daher einerseits das Weiterkommen anderer von Adidas ausgestatteter Nationalteams werden. Für weitere Impulse dürften außerdem die Quartalszahlen von Erzrivale Nike schon am Dienstagabend werden – dessen Ausblick auf das kommende (also bereits laufende) Geschäftsquartal könnte Hinweise darauf liefern, wie stark die Fußball-WM die Verkäufe der Hersteller tatsächlich beeinflusst oder ob nicht doch die Wachstumsschwäche auf dem chinesischen Markt das bestimmende Thema bleibt.

    Als Fußball-Fan darf man über die Niederlage im Sechzehntelfinale traurig sein, als Anlegerin, als Anleger der Adidas-Aktie darf man jedoch entspannt und am Ball bleiben, nachdem sich der Ausblick hier aus technischer Perspektive zuletzt enorm verbessert hat und das Unternehmen gegen einen schwachen Branchentrend überdurchschnittlich stark wächst. Die Bewertung ist mit einem KGVe von 19,3 für 2026 nicht mehr günstig, aber noch moderat.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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