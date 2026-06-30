Börsenstart Europa - 30.06. - ATX stark +1,03 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.546,45 PKT und fällt um -0,27 %. Top-Werte: Nordex +3,89 %, Salzgitter +2,33 %, Jenoptik +1,78 % Flop-Werte: Lanxess -4,61 %, Nemetschek -4,27 %, TKMS -4,13 %

Der DAX steht bei 24.808,80 PKT und gewinnt bisher +0,30 %. Top-Werte: Siemens Energy +3,96 %, Siemens +2,13 %, Bayer +1,53 % Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,24 %, Volkswagen (VW) Vz -1,76 %, BMW -1,57 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.847,80 PKT und verliert bisher -0,25 %.

Top-Werte: Nordex +3,89 %, Jenoptik +1,78 %, Evotec +1,47 %

Flop-Werte: Nemetschek -4,27 %, SUESS MicroTec -3,25 %, Deutsche Telekom -3,24 %

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Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.266,90 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: Siemens Energy +3,96 %, Siemens +2,13 %, Schneider Electric +1,77 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,24 %, Hermes International -2,19 %, Wolters Kluwer -2,13 %

Der ATX bewegt sich bei 6.418,78 PKT und steigt um +1,03 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,91 %, PORR +0,68 %, Palfinger +0,55 %

Flop-Werte: voestalpine -2,70 %, DO & CO -2,26 %, Lenzing -1,43 %

Der SMI steht bei 14.240,10 PKT und verliert bisher -0,23 %.

Top-Werte: ABB +1,71 %, Amrize +0,44 %, Lonza Group +0,43 %

Flop-Werte: Logitech International -4,00 %, CIE Financiere Richemont -1,02 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -0,90 %

Der CAC 40 steht bei 8.378,69 PKT und verliert bisher -0,07 %.

Top-Werte: LEGRAND +1,81 %, Schneider Electric +1,77 %, Compagnie de Saint-Gobain +0,98 %

Flop-Werte: Kering -4,20 %, Renault -3,63 %, Capgemini -3,45 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.188,61 PKT und gewinnt bisher +0,47 %.

Top-Werte: ABB +1,71 %, Sandvik +1,43 %, SKF (B) +0,77 %

Flop-Werte: Telia Company -1,69 %, Tele2 (B) -1,49 %, Securitas Shs(B) -1,14 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 6.170,00 PKT und steigt um +0,33 %.

Top-Werte: Viohalco +1,69 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,68 %, Public Power +0,48 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -2,08 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,42 %, Hellenic Telecommunications Organizations -1,23 %