Kurssprung bei Abivax - Obefazimod-Daten bestätigen Sicherheit

Hallo liebes Forum

Leider habe ich im Moment nicht so viel Zeit.

Daher hier kurz zusammengestellt:

Die langfristige Wirksamkeit von Obefazimod schlägt alle Wirkstoffe, die bisher am Markt für CU zugelassen sind.

Zur Bewertung der Sicherheitsdaten der 44wöchigen Erhaltungsstudie ABTECT gibt Guggenheim Securities eine ausführliche Analyse (18.06.).

Für Guggenheim bleibt Abivax der Top Pick der Biotechbranche. Auch das kleine, aber feine Analystenhaus Wolfe Research ist weiterhin mit einem Kursziel von 136 US$ positiv gestimmt.

Man sollte bedenken, dass auch alleine der 25mg-Arm gegenüber Placebo eine sehr gute Wirksamkeit aufweist. Hier gibt es statistisch überhaupt keine Sicherheitprobleme. Ich persönlich glaube daher auch nicht an eine Backbox-Warnung bei Zulassung.

Die Einschätzung und Sichtweise in den USA zu einer eventuellen Übernahmen und Zielkurs lässt sich gut in dem CNBC Artikel von Elsa Ohlen „A little-known stock has become a prime takeover target“ (09. Januar) ablesen. Zu diesem Zeitpunkt hat man aber noch nicht fest mit der ausgesprochen guten Wirksamkeit rechnen können.

Den saftigen Kurssturz hat nun die dritte Großbank nach UBS und JPMorgan genutzt, um eine Beteiligung von über 7% aufzubauen: BoA, Merrill Lynch.





Absolut kennzeichnend war auch die Mitteilung am Anfang des Jahres von Formation Bio zur Lizensierung eines präklinischen Moleküs des chinesischen Unternehmens CTFH (Formation Bio Licenses mir-124 Activator for Autoimmune Diseases from CTFH), das die mirna-124 anheben soll. Formation Bio setzt schwerpunktmäßig auf KI und hat prominente Anteilseigner, wie z.B. Sam Altman.

Hier wird in der Unternehmenserklärung zu diesem Deal nicht lediglich von IBD gesprochen, sondern von „Autoimmunkrankheiten“.

Die Ableitung daraus muss jeder für sich alleine treffen.

Noch schöne Sommertage.