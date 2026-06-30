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    AKTIE IM FOKUS

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    Kurssprung bei Abivax - Obefazimod-Daten bestätigen Sicherheit

    Für Sie zusammengefasst
    • Abivax Aktie springt fast 30 Prozent auf 108
    • Obefazimod überzeugt besonders bei schwereren Fällen
    • Sicherheitsdaten entkräften Zusammenhang mit Krebs
    AKTIE IM FOKUS - Kurssprung bei Abivax - Obefazimod-Daten bestätigen Sicherheit
    Foto: adobe.stock.com

    PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Abivax sind mit einem Sprung um fast 30 Prozent auf etwa 108 Euro wieder über ihre mittel- und langfristigen Durchschnittslinien zurückgekehrt. Auslöser sind gute Studiendaten zu Obefazimod gegen die chronisch-entzündliche Darmerkrankung Colitis ulcerosa. Obefazimod ist ein Wirkstoff, der das körpereigene Immunsystem gezielt stimulieren soll.

    Obefazimod habe in der ABTECT-Studie gerade bei besonders schwer behandelbaren Patienten sehr überzeugend gewirkt, kommentierte Martial Descoutures von der Investmentbank Oddo BHF. Dieser Teil der Studie sei zwar zunächst nicht entscheidend für die Zulassung, unterstreiche aber den Ansatz des Mittels für die langfristige Kontrolle der Erkrankung.

    Wirklich entscheidend sei allerdings das Sicherheitsprofil, nachdem zunächst einige Krebsfälle wieder einige Verunsicherungen gesorgt hätten, führte Descoutures weiter aus. Er hält die Daten für beruhigend. Einige Faktoren deuteten darauf hin, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen den Krebsfällen in der Patientengruppe und Obefazimod gebe.

    Anfang Juni waren Abivax-Aktien nach Bekanntwerden der Krebsfälle auf ein Jahrestief eingebrochen. Den Rutsch auf 60,45 Euro haben sie nun großteils wieder wettgemacht./ag/stk

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    ISIN:FR0012333284WKN:A14UQC
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Abivax Aktie

    Die Abivax Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +26,17 % und einem Kurs von 106,3 auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Abivax Aktie um +27,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Abivax bezifferte sich zuletzt auf 8,89 Mrd..





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