AKTIE IM FOKUS
Kurssprung bei Abivax - Obefazimod-Daten bestätigen Sicherheit
- Abivax Aktie springt fast 30 Prozent auf 108
- Obefazimod überzeugt besonders bei schwereren Fällen
- Sicherheitsdaten entkräften Zusammenhang mit Krebs
PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Abivax sind mit einem Sprung um fast 30 Prozent auf etwa 108 Euro wieder über ihre mittel- und langfristigen Durchschnittslinien zurückgekehrt. Auslöser sind gute Studiendaten zu Obefazimod gegen die chronisch-entzündliche Darmerkrankung Colitis ulcerosa. Obefazimod ist ein Wirkstoff, der das körpereigene Immunsystem gezielt stimulieren soll.
Obefazimod habe in der ABTECT-Studie gerade bei besonders schwer behandelbaren Patienten sehr überzeugend gewirkt, kommentierte Martial Descoutures von der Investmentbank Oddo BHF. Dieser Teil der Studie sei zwar zunächst nicht entscheidend für die Zulassung, unterstreiche aber den Ansatz des Mittels für die langfristige Kontrolle der Erkrankung.
Wirklich entscheidend sei allerdings das Sicherheitsprofil, nachdem zunächst einige Krebsfälle wieder einige Verunsicherungen gesorgt hätten, führte Descoutures weiter aus. Er hält die Daten für beruhigend. Einige Faktoren deuteten darauf hin, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen den Krebsfällen in der Patientengruppe und Obefazimod gebe.
Anfang Juni waren Abivax-Aktien nach Bekanntwerden der Krebsfälle auf ein Jahrestief eingebrochen. Den Rutsch auf 60,45 Euro haben sie nun großteils wieder wettgemacht./ag/stk
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Abivax Aktie
Die Abivax Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +26,17 % und einem Kurs von 106,3 auf Tradegate (30. Juni 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Abivax Aktie um +27,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Abivax bezifferte sich zuletzt auf 8,89 Mrd..
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Abivax hat zuletzt darunter gelitten, dass es doch nach einem Alleingang, mit Vertriebspartner Welt ex USA, aussieht.
Exklusivitätsphase: AstraZeneca hat exklusiven Zugang zum Datenraum von Abivax erhalten, der Berichten zufolge bis zum 23. März 2026 gilt.
-AstraZeneca in Führung: Nach wochenlangen Spekulationen, in denen auch Eli Lilly als möglicher Käufer genannt wurde, gilt AstraZeneca nun als Favorit für eine Übernahme.Hintergrund: Die Übernahmeversuche folgen auf positive Phase-III-Daten von Abivax' führendem Wirkstoffkandidaten Obefazimod zur Behandlung von Colitis ulcerosa.
-Nächste Schritte: AstraZeneca muss bis zum Ende der Frist am 23. März ein formelles Angebot vorlegen, andernfalls können andere Interessenten (wie Eli Lilly) wieder in Verhandlungen eintreten.
-Staatliche Kontrolle: Aufgrund der strategischen Bedeutung im Gesundheitssektor wird der Prozess vom französischen Finanzministerium genau beobachtet.