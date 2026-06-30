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    Deutschland

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    Zahl der Arbeitslosen sinkt im Juni leicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Arbeitslose sanken auf 2,936 Millionen im Juni
    • Arbeitslosenquote bei 6,2 Prozent im Juni gesunken
    • Im Vergleich zum Juni 2025 mehr Arbeitslose um 22.000
    Deutschland - Zahl der Arbeitslosen sinkt im Juni leicht
    Foto: Siarhei - 356130783

    (im ersten Satz muss der Vergleichsmonat korrekt Mai rpt Mai heißen)

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juni im Vergleich zum Mai um 15.000 auf 2,936 Millionen gesunken. Die Arbeitslosenquote sank im gleichen Zeitraum um 0,1 Punkte auf 6,2 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Im Vergleich zum Juni 2025 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 22.000./dm/DP/jha/nas



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    Deutschland Zahl der Arbeitslosen sinkt im Juni leicht Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juni im Vergleich zum Mai um 15.000 auf 2,936 Millionen gesunken. Die Arbeitslosenquote sank im gleichen Zeitraum um 0,1 Punkte auf 6,2 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Im …
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