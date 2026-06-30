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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman senkt Ziel für Nemetschek auf 90 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs senkt Kursziel Nemetschek auf 90 Euro
    • Einstufung bleibt Buy, Moawalla vorsichtiger beim Q2
    • Begründung: Schwäche der europäischen Softwarebranche
    ANALYSE-FLASH - Goldman senkt Ziel für Nemetschek auf 90 Euro - 'Buy'
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla ist für das organische Umsatzwachstum des Bausoftwarespezialisten im zweiten Quartal etwas zurückhaltender geworden, wie er am Montag in einem Ausblick auf den Bericht schrieb. Auch die Wachstumserwartung für das Gesamtjahr setzte er nun etwas tiefer an. Seine Ergebnisprognosen blieben aufgrund einer günstigeren Währungsentwicklung allerdings nahezu unbewegt. Die Kurszielreduzierung begründete Moawalla mit der Schwäche der europäischen Softwarebranche./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,05 % und einem Kurs von 53,35 auf Tradegate (30. Juni 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um +5,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 6,15 Mrd..

    Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +5,66 %/+116,98 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 90 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00, was eine Steigerung von +69,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Nemetschek - 645290 - DE0006452907

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nemetschek. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Nemetschek-Aktie: Jefferies senkt das Kursziel auf 70 € bei Buy, Berenberg hält Buy mit 115 €. Diskutiert werden eine schwache Branchendynamik und begrenzte Wirkung des Q2-Berichts, historisch niedrige Bewertungen, negatives Sentiment mit möglichem weiterem Rückgang bzw. finalem Sell-off vor einer Erholung, daneben Chancen durch KI-Potenzial.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nemetschek eingestellt.

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