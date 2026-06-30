Werbung trotz Abo? Amazon droht in Australien Ärger

Laut ACCC nutzte das Unternehmen anschließend eine oder mehrere dieser Bedingungen, die gegen australisches Verbraucherrecht verstießen, um Werbung auf seiner Plattform einzuführen. Die ACCC-Vorsitzende Gina Cass-Gottlieb sagte dazu: "Verbraucher, die Werbung vermeiden wollten, hatten keine andere Wahl, als mehr zu bezahlen, um den Service aufrechtzuerhalten, für den sie sich ursprünglich angemeldet hatten." Die Klage gegen die australische Tochtergesellschaft von Amazon bezog sich auf die Formulierung von Verträgen mit mehr als einer Million Kunden im Zeitraum zwischen November 2023 und August 2025.

Die australische Verbraucherschutzbehörde (ACCC) verklagt Amazon mit der Begründung, der US-Einzelhändler habe sich auf unfaire Vertragsbedingungen berufen, um mehr als 850.000 lokalen Streaming-Kunden Werbung anzuzeigen. Die australische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzkommission reichte am Dienstag beim Bundesgericht des Landes eine Klage ein, in der sie behauptete, dass die lokalen Prime-Verträge fünf unfaire Klauseln enthielten, die es Amazon erlaubten, einseitig negative Änderungen an seinem Service vorzunehmen, ohne dafür etwas im Gegenzug anzubieten.

Amazon führte im Juli 2024 Werbung in seinem australischen Streamingdienst ein und teilte den Kunden mit, dass sie zusätzlich zahlen müssten, um den Dienst werbefrei nutzen zu können. Laut ACCC hatten bereits über 850.000 Abonnenten 79 australische Dollar (umgerechnet 54,40 US-Dollar) für ein Jahresabonnement bezahlt. Amazon Australia erklärte, man habe im Rahmen der Ermittlungen mit der ACCC kooperiert und prüfe derzeit die eingereichten Unterlagen. Die ACCC behauptete, dass Amazon in den USA bei der Ausarbeitung der Verträge und bei der Umsetzung der Werbekampagne in Australien geholfen habe.

Die ACCC wirft Amazon Australia vor, fünf unfaire Vertragsklauseln in Prime-Jahresverträgen verwendet zu haben. Diese Klauseln sollen Amazon erlaubt haben, den Dienst während der Vertragslaufzeit einseitig zu verschlechtern, ohne Kunden eine Entschädigung, Rückerstattung oder andere Abhilfe anzubieten. Betroffen waren laut Behörde mehr als eine Million Jahresabonnenten zwischen November 2023 und August 2025. Der konkrete Auslöser war die Einführung von Werbung bei Prime Video in Australien im Juli 2024. Vorher war der Dienst laut ACCC nahezu werbefrei. Wer danach weiter ohne Werbung schauen wollte, musste zusätzlich 2,99 australische Dollar pro Monat zahlen, obwohl Jahreskunden bereits 79 australische Dollar im Voraus bezahlt hatten.

Spannend ist auch, dass die ACCC nicht nur die lokale Einheit Amazon Commercial Services Pty Ltd ins Visier nimmt. Die Behörde behauptet außerdem, Amazon.com Services LLC aus den USA sei "knowingly concerned" gewesen. Die US-Einheit soll an der Ausarbeitung der australischen Verträge beteiligt gewesen sein und auch bei der globalen Werbeeinführung sowie der Umsetzung in Australien geholfen haben. Die ACCC verlangt vom Gericht unter anderem Feststellungen, Strafen, Verbraucherentschädigung, Kosten und weitere Anordnungen. Besonders heikel: Die Behörde bezeichnet den Fall als einen der ersten umkämpften Fälle unter dem neuen australischen Strafregime für unfaire Vertragsklauseln, das für ab dem 9. November 2023 geschlossene oder erneuerte Verträge gilt.

Amazon weist die Vorwürfe bisher nicht im Detail zurück, sondern erklärte gegenüber Reuters, man prüfe die Klage und habe während der Ermittlungen mit der Behörde kooperiert. Die ACCC hatte ihre Untersuchung nach Verbraucherbeschwerden über die Einführung von Werbung bei Prime Video im Jahr 2024 gestartet. In den USA hatte Amazon im Juli 2025 eine Sammelklage von Prime-Video-Kunden wegen der Werbeeinführung zunächst abgewehrt. Dort entschied ein Bundesrichter, die Werbung sei eine in den Bedingungen vorgesehene Leistungsänderung gewesen. Der australische Fall ist deshalb interessant, weil die ACCC gerade diese Art einseitiger Änderungsklauseln unter Verbraucherrecht angreift.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 211,3EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

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