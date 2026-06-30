🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    APA ots news

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds sinkt...

    Für Sie zusammengefasst
    • Vermögen österreichischer Fonds 241,8 Mrd gesunken
    • Geopolitische Spannungen belasteten Märkte
    • Nettozuflüsse 197 Mio davon Mischfonds 331 Mio
    APA ots news - FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds sinkt...
    Foto: Siarhei - 356130783

    APA ots news: FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds sinkt im Auftaktquartal wegen negativer Marktentwicklung auf 241,8 Mrd.

    Geopolitische Spannungen belasten im 1. Quartal die Märkte - Netto-Zuflüsse bleiben in Summe dennoch im positiven Bereich.

    Wien (APA-ots) - Die negative Entwicklung an den globalen Finanzmärkten im
    Zusammenhang mit den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben die österreichischen Investmentfonds im Auftaktquartal des Jahres 2026 belastet. Das zeigt der Quartalsbericht Asset Management der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).

    Am Ende des 1. Quartals lag das verwaltete Vermögen der von österreichischen Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern aufgelegten 2.103 Investmentfonds bei 241,8 Milliarden und damit 1,9 % unter dem Stand des Jahresultimo 2025. Im Vergleich zum Vorjahresquartal lag das Vermögen immer noch um 6,1% höher. Die höchsten Nettomittelzuflüsse verzeichneten im Quartal Mischfonds mit 331 Millionen, gefolgt von Aktienfonds mit 94 Millionen und Rentenfonds mit 70 Millionen. Immobilienfonds erlitten hingegen netto Abflüsse von 339 Millionen. In Summe flossen den österreichischen Fonds netto 197 Millionen neue Mittel zu.

    Alle weiteren Zahlen, Daten und Fakten finden Sie im
    Quartalsbericht Asset Management der FMA . Die FMA präsentiert den Quartalsbericht Asset Management erstmals in einem neuen, verschlankten Erscheinungsbild, das die Zahlen in einem kompakten und übersichtlichen zweiseitigen Design darstellt. Die Datenbasis ist dabei noch detaillierter und auch in digitaler Form für den Download verfügbar.

    Rückfragehinweis:
    FMA-Mediensprecher
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0056 2026-06-30/10:00







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    APA ots news FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds sinkt... APA ots news: FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds sinkt im Auftaktquartal wegen negativer Marktentwicklung auf 241,8 Mrd. Geopolitische Spannungen belasten im 1. Quartal die Märkte - Netto-Zuflüsse bleiben in Summe dennoch im …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     