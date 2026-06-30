Super Micro Computer Aktie legt zu - 30.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Super Micro Computer Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,17 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Super Micro Computer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,55 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 25,38€, mit einem Plus von +3,17 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Super Micro Computer einen Gewinn von +32,15 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Super Micro Computer Aktie damit um -13,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -37,36 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,71 % verloren.

Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,09 % 1 Monat -37,36 % 3 Monate +32,15 % 1 Jahr -38,49 %

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Stand: 30.06.2026, 10:11 Uhr

Es gibt 601 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,13 Mrd. € wert.

Im Streit um mutmaßlich nach China geschmuggelte KI-Hardware haben taiwanische Behörden eskaliert und Büros von Super Micro Computer durchsuchen lassen.

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Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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