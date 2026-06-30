Während Aktien gestern deutlich gestiegen sind, fallen Gold, Silber und Bitcoin weiter. All das hat zu tun mit dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh, der die US-Notenbank grundlegend verändern will - daher auch der Dollar stärker. Das deutet auf eine Verknappung der Liquidität hin, was auch für Aktien übergeordnet ein Problem ist. Ist daher die gestrige Rally der Wall Street wirklich nachhaltig? Und der Ölpreis (der "Papiermarkt") unterliegt vermutlich einem Missverständnis, das bald an physische Grenzen stößt, zumal die Straße von Hormus absehbar nicht zu einem normalen Verkehr zurück kehren wird. Trump aber heute mit einem drohenden Tweet - er beklagt, warum die Benzinpreise nicht so stark fallen wie der Ölpreis. Vielleicht ist der Benzinpreis aber viel realistischer als der - wie viele vermuten - manipulierte Ölpreis!

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Das Video "Das Öl-Missverständnis - Gold, Silber, Bitcoin fallen, aber Aktien steigen?" sehen Sie hier..