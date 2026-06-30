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    Das Öl-Missverständnis - Gold, Silber, Bitcoin fallen, aber Aktien steigen?

    Das deutet auf eine Verknappung der Liquidität hin, was auch für Aktien übergeordnet ein Problem ist. Ist daher die gestrige Rally der Wall Street wirklich nachhaltig?

    Während Aktien gestern deutlich gestiegen sind, fallen Gold, Silber und Bitcoin weiter. All das hat zu tun mit dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh, der die US-Notenbank grundlegend verändern will - daher auch der Dollar stärker. Das deutet auf eine Verknappung der Liquidität hin, was auch für Aktien übergeordnet ein Problem ist. Ist daher die gestrige Rally der Wall Street wirklich nachhaltig? Und der Ölpreis (der "Papiermarkt") unterliegt vermutlich einem Missverständnis, das bald an physische Grenzen stößt, zumal die Straße von Hormus absehbar nicht zu einem normalen Verkehr zurück kehren wird. Trump aber heute mit einem drohenden Tweet - er beklagt, warum die Benzinpreise nicht so stark fallen wie der Ölpreis. Vielleicht ist der Benzinpreis aber viel realistischer als der - wie viele vermuten - manipulierte Ölpreis!

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Videoausblick Das Öl-Missverständnis - Gold, Silber, Bitcoin fallen, aber Aktien steigen? Während Aktien gestern deutlich gestiegen sind, fallen Gold, Silber und Bitcoin weiter. All das hat zu tun mit dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh, der die US-Notenbank grundlegend verändern will - daher auch der Dollar stärker
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