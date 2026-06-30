Positive Aussagen zum Geschäft treiben Siemens Energy an

Mit den Aktien von Siemens, ABB und Schneider Electric waren am Dienstag weitere Schwergewichte des Industriegütersektors gesucht. Die Kursgewinne reichten von gut zwei bis drei Prozent./bek/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 94,43 auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +0,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,84 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 131,63 Mrd..

Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +6,22 %/+36,56 % bedeutet.