AKTIE IM FOKUS
Positive Aussagen zum Geschäft treiben Siemens Energy an
- Siemens Energy an Dax-Spitze, Aktie +5,5% auf 165,68
- Manager sehen Stärke in Energie und Netztechnik
- Robuste Margen bei Gasturbinen im zweiten Halbjahr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy haben sich am Dienstag an die Spitze des Leitindex Dax gesetzt. Um fünfeinhalb Prozent auf 165,68 Euro ging es mit den Anteilscheinen nach oben. Angetrieben wurden sie laut Händlern von positiven Aussagen des Elektronikkonzerns zum jüngsten Geschäftsverlauf, bevor das Unternehmen Anfang August die Quartalsbilanz vorlegt.
Ein Manager des Unternehmens habe von struktureller Stärke der Marktsegmente Energieerzeugung und Übertragungstechnik gesprochen, so ein Händler. Die Nachfrage diversifiziere sich zunehmend, während gleichzeitig das Angebot eingeschränkt sei. Das spreche für eine vorteilhafte Preisentwicklung. Mit Blick auf das zweite Halbjahr zeichneten sich zudem robuste Margen im Geschäft mit Gasturbinen ab, so der Händler.
Mit den Aktien von Siemens, ABB und Schneider Electric waren am Dienstag weitere Schwergewichte des Industriegütersektors gesucht. Die Kursgewinne reichten von gut zwei bis drei Prozent./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 94,43 auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +0,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 131,63 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +6,22 %/+36,56 % bedeutet.