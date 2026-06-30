Lanxess Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 30.06.2026

Mit einer Performance von -4,42 % musste die Lanxess Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Lanxess Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,30 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,42 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Lanxess, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -14,50 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die Lanxess Aktie damit um -11,62 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,46 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lanxess einen Rückgang von -10,93 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,62 % 1 Monat -9,46 % 3 Monate -14,50 % 1 Jahr -39,42 %

Informationen zur Lanxess Aktie

Stand: 30.06.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,30 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,31 %. Solvay notiert im Minus, mit -1,42 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -1,01 %. Covestro ist heute unverändert

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Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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