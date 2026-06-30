FACC, Palfinger und Semperit – drei „Hidden Champions“ aus Österreich

Wenn von erfolgreichen österreichischen Unternehmen die Rede ist, denken viele zunächst an bekannte Namen wie OMV, Erste Group oder Verbund. Doch abseits dieser Schwergewichte existiert eine bemerkenswerte Gruppe von Firmen, die in ihren jeweiligen Nischen führend sind.

„Hidden Champions“ kurz erklärt

Der Unternehmensberater und Wirtschaftswissenschaftler Hermann Simon prägte für diese besondere Kategorie bereits in den 1990er-Jahren den treffenden Begriff „Hidden Champions“ – versteckte Weltmarktführer. Simon definierte Hidden Champions als Unternehmen, die in ihrer Branche zu den Top 3 weltweit oder Marktführer in Europa sind, einen Jahresumsatz von meist unter fünf Milliarden Dollar erwirtschaften und gleichzeitig der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt sind.

Diese Firmen zeichnen sich durch extreme Spezialisierung, konsequente Internationalisierung und kontinuierliche Innovation aus. Sie dominieren oft hochspezialisierte Nischenmärkte, die für Außenstehende unspektakulär wirken mögen, wirtschaftlich aber von enormer Bedeutung sind. Österreich verfügt über eine beachtliche Anzahl solcher Hidden Champions. Viele davon sind familiengeführt und bewusst nicht an der Börse notiert. Doch einige dieser Weltmarktführer bieten Privatanlegern die Möglichkeit, an ihrem Erfolg teilzuhaben. Drei besonders interessante börsennotierte Vertreter dieser „Zunft“ verdienen dabei eine nähere Betrachtung.

FACC – Leichtbau für die Luftfahrt

Die FACC AG mit Hauptsitz in Ried im Innkreis ist ein österreichischer Spezialanbieter, der in einer globalen Nische eine starke Marktstellung einnimmt: Das Unternehmen entwickelt, produziert und wartet Leichtbaukomponenten aus Verbundwerkstoffen für die Luftfahrtindustrie und ist auf allen Airbus-Plattformen von der A220 bis zur A380 vertreten — daneben beliefert es mehrere Boeing-Modelle. Das Produktportfolio umfasst Strukturbauteile, Triebwerkskomponenten und Kabinenausstattungen; im Segment Business-Jet-Kabinenausstattungen zählt FACC nach eigenen Angaben zu den führenden Anbietern im Mid-Size-Segment weltweit.

Die Kundenliste liest sich wie ein Who's who der Branche: Airbus, Boeing, Comac, Embraer, Bombardier sowie Triebwerkshersteller wie Pratt & Whitney, Rolls-Royce und GE Aerospace setzen auf FACC-Technologie. Trotz dieser internationalen Reichweite ist das Unternehmen außerhalb der Luftfahrtbranche sowie unter Investoren kaum bekannt – das typische Merkmal eines Hidden Champion.

IR-Managerin Tanja Maisenberger weist mit Blick auf die Luftfahrtbranche auf deren hohe Markteintrittsbarrieren hin und sagt: „Unsere Verträge mit den Flugzeugherstellern zeichnen sich durch ihre lange Laufzeit aus und gelten in der Regel so lange, wie die Plattform produziert wird. Ein Wechsel des Technologiepartners gilt als sehr schwierig, ist mit hohen Kosten verbunden und schützt somit gewissermaßen vor Konkurrenz.“

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte FACC einen Konzernumsatz von 984,4 Millionen Euro (+11,3 Prozent), das operative Ergebnis (EBIT) stieg auf 42,3 Millionen Euro (+49,4 Prozent). Alle drei Divisionen schlossen profitabel ab. Der Konzern beschäftigt rund 3.900 Mitarbeiter an Standorten in Österreich, Kroatien, Kanada, Slowakei, China, Indien und den USA.

Palfinger – Krane und Hebesysteme für die Welt

Deutlich bekannter, zumindest im deutschsprachigen Raum, ist die Palfinger AG aus Bergheim bei Salzburg. Wer auf Baustellen oder im Güterverkehr unterwegs ist, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit schon Palfinger-Krane auf LKWs gesehen. Das Unternehmen ist Weltmarktführer bei hydraulischen Hebe- und Verladesystemen und beliefert Kunden in über 130 Ländern.

Das Produktportfolio umfasst unter anderem Ladekrane für LKWs, Hubarbeitsbühnen, Forstkrane, Hakengeräte, Ladebordwände, Mitnahmestapler und maritime Krane. Palfinger-Systeme sind überall dort im Einsatz, wo schwere Lasten bewegt, gehoben oder verladen werden müssen. Die Stärke des Unternehmens liegt in der Kombination aus Hydraulik-Expertise, robuster Konstruktion und zunehmend auch digitaler Vernetzung der Systeme.

IR-Manager Hannes Roither betont, dass Palfinger im Bereich Kran- und Hebelösungen als Premiumanbieter gilt und deshalb Preisaufschläge zwischen fünf und 15 Prozent gegenüber Wettbewerbern durchsetzen kann. Er sagt: „Dies ermöglicht vor allem unsere Technologieführerschaft und das Versprechen von Lifetime Excellence über den ganzen Produktzyklus hinweg. Dank dem regionalen Footprint, was die Produktion angeht, werden Lieferketten resilienter und es entsteht eine größere Kundennähe, insbesondere durch das weltweite Vertriebs- und Servicenetz.“

Mit über 12.000 Mitarbeitern weltweit und einem Jahresumsatz von mehr als 2,3 Milliarden Euro (Stand: 2025) gehört Palfinger zu den größeren unter den österreichischen Hidden Champions. Das Unternehmen ist stark in zyklischen Branchen wie Bau und Logistik verankert, profitiert aber langfristig von Infrastrukturprojekten, dem wachsenden E-Commerce mit entsprechendem Logistikbedarf und dem Trend zur Automatisierung von Hebevorgängen. Für Anleger interessant sind die hohe EBITDA-Marge im zweistelligen Prozentbereich sowie die regelmäßigen Dividendenzahlungen.

Semperit – Spezialist für technische Gummiprodukte

Die Semperit AG Holding mit Sitz in Wien kann ebenfalls als börsennotierter Hidden Champion eingeordnet werden. Das bereits 1824 gegründete Unternehmen hat sich vom ehemaligen Reifenhersteller zum Spezialisten für technische Elastomerprodukte entwickelt. Semperit ist heute in zwei Divisionen aktiv: Semperit Industrial Applications, die auf industrielle Großserien setzt, und Semperit Engineered Applications, die maßgeschneiderte technische Lösungen liefert.

Im erstgenannten Bereich stellt Semperit vor allem Hydraulikschläuche und Profile her, die in der Bauindustrie, der Landwirtschaft und zahlreichen anderen Industriezweigen zum Einsatz kommen. Die Division Engineered Applications bedient anspruchsvollere Nischen: von Fördergurten für den Bergbau über Rolltreppenhandläufe bis hin zu Präzisionsteilen aus Flüssigsilikon. Beide Divisionen richten sich ausschließlich an gewerbliche Kunden im B2B-Bereich.

Kapitalmarkt- und Kommunikationschefin Bettina Schragl merkt an, dass Semperit über eine hohe Materialkompetenz im Bereich Elastomere verfügt und die nach außen hin wenig sichtbaren Produkte in vielen industriellen Anwendungen häufig als systemkritisch anzusehen sind. Sie stuft neben technologischem Know-how vor allem Qualität und Zuverlässigkeit als extrem wichtig ein und sagt: „Letzteres trifft bspw. auf Mähdrescher zu, in denen die von uns produzierten Hydraulikschläuche einem Druck von bis zu 500 bar ausgesetzt sind. Sie müssen während der Erntezeit wochenlang schlicht und einfach reibungslos funktionieren.“

Mit rund 4.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 660 Millionen Euro bewegt sich Semperit noch deutlich unterhalb der Milliardengrenze, deren Erreichen im Geschäftsbericht 2025 als „klares strategisches Ziel“ formuliert wurde. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren einen tiefgreifenden Transformationsprozess durchlaufen: Nach dem vollständigen Verkauf des Medizinhandschuh-Geschäfts im Jahr 2024 konzentriert sich Semperit nun zu 100 Prozent auf technische Elastomerprodukte für Industriekunden.

Übrigens: Die Palfinger-Aktie wurde nach 16 Jahren Abstinenz im März 2026 wieder in den ATX aufgenommen und dürfte dadurch in der Finanzwelt an Bekanntheit gewonnen haben. Bei FACC und Semperit ist dies (noch) Zukunftsmusik.

Insgesamt zeigt sich: Auch wenn das öffentliche Interesse am Klimaschutz derzeit nachlässt, bleibt nachhaltiges Investieren ein wichtiger Trend. Indizes wie der VÖNIX helfen Anlegern dabei, den Überblick zu behalten und gezielt auf Unternehmen zu setzen, die Verantwortung übernehmen – unabhängig von kurzfristigen Stimmungswechseln.

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FACC

WKN: A1147K

ISIN: AT00000FACC2

Palfinger

WKN: 919964

ISIN: AT0000758305

Semperit

WKN: 870378

ISIN: AT0000785555

Quellen:

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/hidden-champions-54015

https://www.facc.com/de/investoren/

https://www.palfinger.com/worldwide/de/ueber-uns/investoren.html

https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/

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