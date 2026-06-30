Ostdeutsche Wirtschaft blickt optimistischer in die Zukunft

DRESDEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft hat sich im Juni leicht aufgehellt. Wie das Ifo Institut in Dresden mitteilte, stieg der Geschäftsklimaindex von 87 Punkten im Mai auf nun 88 Punkte. Die Unternehmen beurteilen ihre aktuelle Lage demnach deutlich besser als im Vormonat und äußern etwas mehr Optimismus für den künftigen Geschäftsverlauf.

Handel und Dienstleister mit deutlich besserem Klima

