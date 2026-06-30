DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Sell'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Efzimfotase sei zwar nicht der wichtigste Baustein in der Pipeline des Pharmakonzerns, spiele aber eine wichtige Rolle als Option für das Lebenszyklusmanagement des etablierten Blockbusters Strensiq, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das Mittel zur Behandlung von Knochenerweichung und Muskelschwäche bei Kindern scheine ein besseres Dosierungsprofil als Strensiq zu haben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 167,1EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 115
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