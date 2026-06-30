DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Prosus auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Prosus mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Internet-Beteiligungsholding habe im abgelaufenen Geschäftsjahr die eigenen, ehrgeizigen Ziele übertroffen, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Dienstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 38,18EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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